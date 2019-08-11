В Праге впервые мэрия города поддержала гей-парад

Десятки тысяч людей вышли, чтобы присоединиться к гей-параду и отметить его завершение

В столице Чехии неделю длился фестиваль "Prague Prіde 2019". К маршу присоединился сам мэр города. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Вчера, 10 августа, десятки тысяч людей вышли, чтобы присоединиться к гей-параду и отметить его завершение. По оценкам организаторов в марше участвовали более 30 тысяч человек. За порядком следили десятки полицейских.

Отмечается, что мэр Праги Зденек Гржиб пару дней назад торжественно поднял на здании горадминистрации радужный флаг в знак поддержки движения сексуальных меньшинств.

"Этим жестом мы хотим поддержать сексуальные меньшинства в странах, где их права значительно ограничены или где их преследуют. Прага – открыта и толерантна для всех, кто к ней приедет с добром", - сказал мэр.

Реклама

Однако на площадь приходили и те чехи, которые против нетрадиционной ориентации. На их плакатах было написано "Остановим безнравственность" и "Стоп геноциду Европы".

Несмотря на это, последний день "Prague Prіde 2019" состоялся.

Напомним, 23 июня в украинской столице состоялся марш равенства КиевПрайд 2019 в поддержку ЛГБТ-сообщества. Все подробности, фото и видео с парада – далее в материале Сегодня. Lifestyle.

Смотрите, как прошел ЛГБТ-парад в Киеве в прошлом году:

Напомним, что ранее Меган Маркл и принц Гарри поддержали ЛГБТ-сообщество.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама