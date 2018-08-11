В Румынии 440 человек пострадали на акции протеста

Инициаторами антиправительственной акции протеста под лозунгом "Диаспора дома!" были румыны, которые живут и работают за рубежом

В столице Румынии Бухаресте 440 участникам антиправительственной манифестации в румынской столице, включая 24 жандармов, была оказана медицинская помощь. 65 человек были доставлены в больницы.

Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил "жестокое, совершенно непропорциональное по отношению к поведению большинства людей на площади Виктории вмешательство жандармерии". Он потребовал от главы МВД Кармен Дан срочных объяснений в связи с действиями стражей порядка.

Инициаторами антиправительственной акции протеста под лозунгом "Диаспора дома!" были румыны, которые живут и работают за рубежом. Они требуют отставки левоцентристского правительства в составе Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов (АЛДЕ), а также проведения досрочных выборов.

Ранее десятки тысяч человек вышли на акции протеста в Бухаресте 20 января, протестуя против политики леволиберального правительства страны и его противоречивой реформы системы правосудия.

премьер-министром Румынии впервые стала женщина. Ранее мы писали, что

Также напомним, что в Румынии ушел в отставку уже второй за полгода премьер.