В Румынии 440 человек пострадали на акции протеста

Сегодня, 09:30

Инициаторами антиправительственной акции протеста под лозунгом "Диаспора дома!" были румыны, которые живут и работают за рубежом

Фото: AFP
Фото: AFP

В столице Румынии Бухаресте 440 участникам антиправительственной манифестации в румынской столице, включая 24 жандармов, была оказана медицинская помощь. 65 человек были доставлены в больницы. 

Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил "жестокое, совершенно непропорциональное по отношению к поведению большинства людей на площади Виктории вмешательство жандармерии". Он потребовал от главы МВД Кармен Дан срочных объяснений в связи с действиями стражей порядка.

Инициаторами антиправительственной акции протеста под лозунгом "Диаспора дома!" были румыны, которые живут и работают за рубежом. Они требуют отставки левоцентристского правительства в составе Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов (АЛДЕ), а также проведения досрочных выборов.

Ранее десятки тысяч человек вышли на акции протеста в Бухаресте 20 января, протестуя против политики леволиберального правительства страны и его противоречивой реформы системы правосудия. 

Также напомним, что в Румынии ушел в отставку уже второй за полгода премьер.
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