В Румынии начались многотысячные протесты против правительства

В акции в столице принимает участие не менее трех тысяч человек

В столице Румынии Бухаресте на площади Виктория собралось около трех тысяч граждан на на антиправительственную акцию протеста. Об этом сообщает News.ro.

Люди выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют власть в отдалении от проевропейской политики.

"Люди обвиняют коалицию PSD-ALDE в том, что она не придерживается своих обещаний, сделанных в период избирательной кампании, и выводит Румынию из европейских и демократических стандартов и превращает ее в режим, в котором господствуют только интересы тех, кто имеет доступ к политике" , – пишет издание.

Подобные мероприятия запланированы и в других румынских городах – Констанце, Брашове, Сибиу.

По данным на 19:30 по местному времени, количество протестующих оценивается примерно в 3 тысячи человек, на отдельных улицах перекрыто автомобильное движение.

К протестующим уже обратился президент Клаус Йоханнис, сказав в своем заявлении, что гражданское общество "должно спустить губернаторов на землю".

Ранее десятки тысяч человек вышли на акции протеста в столице Румынии Бухаресте в субботу, 20 января, протестуя против политики леволиберального правительства страны и его противоречивой реформы системы правосудия.

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