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В Румынии выписали шокирующий штраф за шашлычную вечеринку (видео)

23 апреля, 23:55

Сергей Пономаренко

Компания вынуждена была заплатить за нарушение карантина 28 тысяч евро

В Румынии выписали огромный штраф за нарушение карантина, введенного в стране из-за вспышки коронавируса.

Нарушителями оказалась группа людей, решившая отдохнуть на свежем воздухе. Они собрались во дворе частного дома и начали жарить мясо. Более того: один из гостей транслировал шашлычную вечеринку в социальных сетях. Это видео просмотрели и правоохранители. А потом отправились на место гулянья. Поскольку в стране действует ограничение на коллективные собрания, участникам выписали штрафы. В общей сложности сумма штрафов составила 135 тыс. леев, это почти 28 тыс. евро.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в Румынии в связи со вспышкой коронавируса было принято решение установить в окрестностях Бухареста полевые госпитали.В палатках есть рентген-аппарат, средства обеззараживания и лаборатории. Проектом было поручено руководить министерству обороны.

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Также сайт "Сегодня" сообщал о том, как на границе с Румынией задержали "водолаза" с партией медицинских масок. Во время патрулирования украинско-румынской границы у реки Тиса военные заметили мужчину в гидрокостюме, который выходил из воды – он игнорировал требования остановиться и пытался сбежать, но пограничники его задержали.

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Румыния штрафы карантин шашлык шашлыки

Источник: Сегодня

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