В Сербии сорвали покушение ИГИЛ на Путина
Сербские спецслужбы обнаружили дома у задержанного материалы для взрывчатки и флаг джихадистов
Сербские спецслужбы задержали на юге страны 21-летнего парня, который мог готовить покушение на российского президента Владимира Путина во время его назначенного на 17 января визита, пишет местное издание Pravda со ссылкой на свои сточники.
Отмечается, что Армин Алибашич был схвачен сотрудниками Агентства безопасности и информации в местности Нови Пазар 15 января. Внимание полиции привлек большой рюкзак молодого человека, в котором обнаружили карабин с оптическим прицелом.
При обысках у него дома нашли запас оружия, материалы для изготовления взрывчатки, различные химвещества, дистанционные детонаторы, а также доказательства его связей с джихадистами – флаг террористической организации "Исламское государство" и пропаганду радикалов на его компьютере.
Источник журналистов в Агентстве уточняет, что спецслужбы очень внимательно занялись этим делом.
"Не исключено, что бомба, которую мастерил Алибашич, должна была быть активирована в день приезда Путина. Наши службы сотрудничают с россиянами и держат ситуацию под контролем, президент в Белграде будет в безопасности", – сообщил источник.
На данный момент было санкционировано задержание подозреваемого сроком на 48 часов.
Напомним, в 2017 году в Киеве обстреляли автомобиль чеченского активиста Адама Осмаева, которого в России обвинили в покушении президента РФ. В результате случившегося погибла его супруга Амина Окуева.
Ранее мы уже писали, что бывший журналист принадлежащего Михаилу Ходорковскому "Центра управления расследованиями" Сергей Канев сбежал из России из-за обвинений в подготовке теракта против Путина.
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