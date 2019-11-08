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В Северной Ирландии мужчины искали потерянное кольцо, а нашли клад: видео

8 ноября, 19:12

Двое мужчин всего лишь хотели помочь приятелю, пока находились в отпуске

Искали потерянное кольцо, а нашли сокровище. В Северной Ирландии двое мужчин в отпуске решили помочь приятелю фермеру вернуть его потерянное кольцо и вооружились металлоискателем. Впрочем, вскоре прибор запищал, как бешенный и из-под земли счастливцы вытащили восемьдесят четыре золотые монеты стоимостью почти сто тридцать тысяч долларов. Некоторые из них датированы шестнадцатым веком. Сейчас искатели раздумывают, на что потратить сокровище. Кстати, кольцо они так и не нашли.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как внуки нашли в бабушкином холодильнике тайник с невероятным кладом. Коллекционерка хранила 30 ценных украшений, в том числе золотые и серебрянные кольца, браслеты, кулоны, серьги и броши. Все найденные драгоценности будут проданы 13 ноября на аукционе в английском городе Суиндон.

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А еще недавно повезло жителю Великобритании. Британец нашел на огороде клад стоимостью 333 тысячи гривен. Находка оказалась торквесом – украшением из золота, которое богатые люди носили для демонстрации достатка

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золото монеты клад северная ирландия

Источник: Сегодня

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