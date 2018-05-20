В Шотландии вновь заговорили о референдуме о независимости

Сроки проведения будут определены после того, как станет известно, какими будут отношения Великобритании с ЕС

Шотландия вновь рассмотрит вопрос проведения референдума о независимости после того, как станут ясны условия Brexit. Об этом заявил лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен, передает ТАСС.

"Как только у нас появится некоторая определенность относительно результата Brexit и будущих отношений Соединенного Королевства с Евросоюзом, что, как мы надеемся, произойдет осенью этого года, тогда я снова рассмотрю вопрос о сроках проведения референдума о независимости", – сказала она.

Ранее она заявляла, что новый референдум о независимости Шотландии должен быть проведен между осенью 2018 года и весной 2019 года.

Как сообщалось, Стерджен уже заявляла, что "самое здравое время" для проведения нового референдума об отделении Шотландии от Британии попадает на осень 2018 года. К этому периоду, считает Старджен, правительство Британии определится с условиями договора с Европейским Союзом, что даст аргументы "за" или "против" для шотландцев.

Напомним, в 2014 году 55% шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании.

Однако во время референдума по Brexit 62% жителей Шотландии высказалось против выхода страны из Евросоюза.



