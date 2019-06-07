В Швеции прогремел взрыв: пострадали 25 человек, фото

Взрыв произошел недалеко от зданий, в которых расположены несколько компаний и жилых квартир



















Двадцать пять человек пострадали в результате взрыва в пятницу в центре города Линчепинг в Швеции в 174 км к югу от Стокгольма. Об этом сообщает агентство Рейтер.

"По нашим оценкам, 25 человек получили незначительные травмы, никаких серьезных ранений или смертей нет", – приводит агентство слова сотрудницы пресс-службы полиции. Ранее агентство ТТ со ссылкой на службы здравоохранения информировало о 19 пострадавших.

Взрыв произошел недалеко от зданий, в которых расположены несколько компаний и жилых квартир. В них частично выбиты окна, но жильцы домов не эвакуированы. На место взрыва отправлено 14 машин скорой помощи.

Причина взрыва пока неизвестна, однако, по мнению полиции, инцидент не связан с терроризмом. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что возле полицейского участка в шведском Мальме произошел взрыв. В результате взрыва никто не пострадал, здание получило повреждения. Пострадали также припаркованные рядом с участком автомобили. В полиции убеждены, что целью атаки был именно полицейский участок.

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