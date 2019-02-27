В Швеции задержали российского шпиона
Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки
Полиция безопасности Швеции СЕПО задержала подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. Об этом в среду сообщается в пресс-релизе ведомства.
"Был задержан человек, подозреваемый в незаконной разведывательной деятельности против Швеции. Полиция безопасности проводит предварительное расследование, возглавляемое прокуратурой отдела национальной безопасности", - отмечено в сообщении.
Этот человек был задержан на встрече в центре Стокгольма во вторник вечером 26 февраля. "Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции", - пояснил глава подразделения контрразведки СЕПО Даниэль Стенлинг.
Ранее сообщалось, что Россия выдворила шведского журналиста, пресс-атташе посольства Швеции в Москве Калле Книйвиле.
По данным издания Expressen, причиной выдворения дипломата мог стать отказ Стокгольма выдать дипломатические визы двум россиянам, которые в прошлом были связаны с разведкой.
Также мы писали, что в Швейцарии растет активность российских шпионов.
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