В Швеции задержали российского шпиона

Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки

Фото: Pixabay

В Швеции задержали российского шпиона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4a9/92d/5c54a992db0f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4a9/92d/5c54a992db0f2.jpg 2019-02-27T11:22:00+02:00 Евросоюз Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки

Полиция безопасности Швеции СЕПО задержала подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. Об этом в среду сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Был задержан человек, подозреваемый в незаконной разведывательной деятельности против Швеции. Полиция безопасности проводит предварительное расследование, возглавляемое прокуратурой отдела национальной безопасности", - отмечено в сообщении.

Этот человек был задержан на встрече в центре Стокгольма во вторник вечером 26 февраля. "Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции", - пояснил глава подразделения контрразведки СЕПО Даниэль Стенлинг.

Ранее сообщалось, что Россия выдворила шведского журналиста, пресс-атташе посольства Швеции в Москве Калле Книйвиле.

По данным издания Expressen, причиной выдворения дипломата мог стать отказ Стокгольма выдать дипломатические визы двум россиянам, которые в прошлом были связаны с разведкой.

Также мы писали, что в Швейцарии растет активность российских шпионов.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.