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В Швейцарии с аукциона продадут бирманский сапфир и колумбийские изумруды

11 ноября, 06:02

За каждый из лотов организаторы планируют выручить миллионы долларов

В Швейцарии стартовал период аукционов редкостных драгоценностей. Так, с молотка будут проданы знаменитый бирманский сапфир и колумбийские изумруды.

Драгоценный камень из Бирмы инкрустирован в браслет, который был создан ювелирами почти сто лет назад. По обе стороны от сапфира – два алмаза, похожих на груши. За браслет планируют выручить от двух до трех миллионов долларов.

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Вторым звездным лотом будет ожерелье из изумрудов. Его цена стартует от трех с половиной миллионов долларов.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что одежду и украшения фронтмена группы The Prodigy Кита Флинта, который повесился 4 марта 2019 года, продадут на аукционе. Торги состоятся 7 ноября, а вырученные деньги уйдут на погашение многочисленных долгов музыканта.

А в Великобритании недокуренную сигару Черчилля продают за семь тысяч долларов. Окурок подобрала с пола капельдинерша Виолетта Кинг, которая помогла популярному политику и его супруге Клементине занять места в одном из самых вместительных столичных театров для просмотра американского музыкального фильма Call Me Madam.

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Швейцария изумруд драгоценности сапфир аукционы

Источник: Сегодня

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