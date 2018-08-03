В Стокгольме полиция застрелила тяжелобольного парня

Сегодня, 02:43

Погибший страдал аутизмом и синдромом Дауна

фото Expressen
фото Expressen

В Стокгольме, во время проведения проверки в районе Вазастан полиция застрелила 20-летнего мужчину. Об этом сообщает Expressen.

Как сообщается, полиция открыла огонь в связи с "угрожающей ситуацией". Позже стало известно, что погибший страдал синдромом Дауна и аутизмом, и вышел из дома с игрушечным пистолетом в руках.

Уточняется, что полицию вызвали около 4 часов утра местные жители, которые заявили о вооруженном человеке на улице. Прибывшие на место полицейские потребовали у него положить "оружие", а когда он не выполнил требование – открыли огонь.

Мать погибшего сообщает, что ее сын имел инвалидность и даже не разговаривал, используя для общения только слово "мама".

Полицейские сообщают, что проведут внутреннее расследование относительно инцидента. На данный момент никто из сотрудников полиции не подозревается в связи с происшествием. В официальном комментарии указывается, что "при обыске человека на станции Норра в Стокгольме полиция оказалась в угрожающей ситуации и открыла огонь".

Как сообщалось, в американском Миннеаполисе полицейские застрелили 40-летнюю австралийку Джастин Дамонд, которая вызвала их из-за подозрительного шума в переулке у ее дома. 

Ранее полицейский в США застрелил мужчину, поскольку перепутал электрошокер с пистолетом.

А не так давно в округе Франклин в американском штате Огайо заместитель прокурора застрелил 16-летнего подсудимого во время слушания дела.
Швеция, полиция, стрельба, мужчина, пистолет, Стокгольм

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