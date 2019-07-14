В столице Литвы проходят учения по отражению гибридной агрессии

Участниками маневров стали коммунальщики и сотрудники спецслужб

Фото: Flickr

В столице Литвы, Вильнюсе, проходят комплексные учения по отражению гибридных атак, в которых принимают участие команды городского коммунального хозяйства и спецслужб.

О проведении маневров под названием "Легион Гедиминаса" в эфире национального радио сообщил директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подерскис.

"Учения подобного типа проводятся в Литве впервые. Их сценарием предусмотрен комплекс угроз, которые приходится нейтрализовать, начиная от стихийного бедствия и аварийных ситуаций до террористических актов и кибернетических атак", – сказал он.

Местом проведения учений выбран подземный тоннель, проходящий под главной улицей столицы – проспектом Гедиминаса и рядом со зданием Сейма, а также подходы к нему. На несколько часов тоннель будет закрыт для проезда.

По сценарию, в городе прошел ливень, выпало 45 мм осадков, что парализовало движение. Из тоннеля приходится эвакуировать автобус с детьми. У выезда из тоннеля перевернулся грузовик-цистерна с опасным веществом, оно разлилось. Все это сопровождается кибернетическими атаками на критическую инфраструктуру.

По словам Подерскиса, основной задачей учений является отработка и координация действий различных структур, уточнение механизмов обмена информацией, принятия необходимых решений. Планируется, что подобные учения будут проводиться регулярно.

Напомним, ранее в Чернигове бойцы ГСЧС учились действовать в условиях взрыва на нефтебазе: пять пожарных подразделений в условиях, максимально приближенных к реальным, тренировались ликвидировать огонь в резервуарах с нефтепродуктами.

Использовали три автоцистерны с водой, задействовали насосную станцию ​​и автолестницу с установленными генераторами пены.

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