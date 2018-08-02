В Ватикане заявили о недопустимости смертной казни

Католическая церковь берет на себя задачу добиться отмены данного наказания во всем мире

В Ватикане по распоряжению Папы Римского Франциска внесли изменения в Катехизис католической церкви (официальный свод вероучения Римско-католической церкви) в пункт об отношении к смертной казни. Ее впервые признали недопустимой при любых условиях.

"Сегодня укоренилось понимание, что человеческая честь не утрачивается даже после совершения страшного преступления, а условия содержания и меры наказания усовершенствовались таким образом, что могут гарантировать безопасность граждан, не отнимая окончательно возможности к исправлению. Поэтому Церковь, следуя учению Евангелия, признает неприемлемой смертную казнь и берет на себя задачу добиваться ее отмены во всем мире", – говорится в новом тексте, автором которого, по заданию понтифика, выступил префект Конгрегации доктрины веры кардинал Луис Ладария. Таким образом утверждается воля Папы Франциска, который неоднократно высказывался против смертной казни.

Последний раз это положение католического вероучения изменялось в 1990-х годах во время понтификата Иоанна Павла II. В нем указывалось, что "Церковь не исключает смертной казни в целях защиты человеческих жизней от агрессии при неопровержимых доказательствах".

Ранее сообщалось, что смертную казнь хотят ввести в Израиле для террористов, которые убивают невинных людей. Израильские политики уже согласовали соответствующий законопроект.

Кроме того, в Национальной академии ФБР в Куантико президент США Дональд Трамп заявил, что убийство полицейского следует карать смертной казнью. Он отметил, что "мы будем защищать тех, кто защищает нас". "Мы считаем, что преступники, убивающие полицейских, должны приговариваться к смертной казни", – добавил Трамп.