В Великобритании предупредили о росте угрозы ядерной войны

Среди основных моментов, вызывающих обеспокоенность названы недопонимание, просчеты или ошибки

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Отсутствие значимых соглашений о контроле над вооружениями в сочетании с разрывом дипломатических отношений между странами и новыми технологиями повышают вероятность применения ядерного оружия. Это следует из доклада комитета по международным отношениям Палаты лордов британского парламента, сообщает Independent.

Доклад опубликован в преддверии совещания ООН по вопросам нераспространения ядерного оружия, запланированного на следующей неделе.

Среди основных моментов, вызывающих обеспокоенность, в документе названы "недопонимание, просчеты или ошибки, которые могут привести к применению ядерного оружия".

Также озабоченность вызывает распространение цифровых коммуникаций и использование "безрассудной ядерной риторики" в интернете, которая "может привести к недоразумению".

Крах международных договоров по вооружениям и приостановка процесса ядерного разоружения перечисляются среди вопросов, которые могут также иметь негативные последствия и которые необходимо решать.

Комитет призывает правительство "поощрять более широкий диалог между всеми государствами, обладающими ядерным оружием, по вопросу о ядерном риске и снижать глобальную напряженность".

Кроме того, в докладе рекомендовано сохранить иранскую сделку.

"Мы сейчас опасно близки к миру без соглашений о контроле над вооружениями, который прокладывает путь к новой гонке вооружений и повышает риск применения ядерного оружия", – заявил председатель комитета по международным делам палаты лордов британского парламента Дэвид Хауэлл.

"Распад отношений между государствами, обладающими ядерным оружием, новые возможности и технологии в сочетании с отсутствием коммуникации и понимания означают, что риск применения ядерного оружия сейчас больше, чем во времена Холодной войны", – добавил он.

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Напомним, что ранее мы рассказывали о десяти смертельных рисков для человечества. Стоит также отметить, что подобный сценарий предположил суперкомпьютер, который предрек человечеству мучительную гибель.

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