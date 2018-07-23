В Великобритании прошли традиционные гонки улиток

В Великобритании прошли ежегодные соревнования между улитками на скорость. Этой традиции более полувека.

Участвовать может каждый. При этом, улиток можно было принести с собой или же выбрать среди уже профессиональных спортсменов, которых предлагали организаторы. В этом году победила улитка, которую владелец нашел в своем саду в день соревнований. Ей достался приз в виде пучка салата.

Ранее 29 апреля, в селе Раково Закарпатской области прошли гонки улиток. Организаторы утверждают, что это были первые гонки улиток в Украине. Соревнования провели на эко-ферме, где оборудовали стадион с беговой дорожкой длиной 35 см. В первых соревнованиях приняло участие восемь участников.

Также ученые показали, как выглядят летающие улитки. Американским специалистам в ходе наблюдения за поведением морских улиток в воде удалось выяснить, что они буквально летают под водой, как обычные насекомые в воздухе.

Напомним, бесстрашная улитка стала звездой интернета. Более восьми миллионов просмотров за несколько дней набрал в соцсети Facebook ролик, героями которого стали улитка и два кота, один из которых пытается познакомиться с ней поближе.