Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

Ваза раздора: экс-президента Кипра возмущен, что его подарок Маргарет Тэтчер ушел с молотка

27 октября, 04:30

Жена Георгиоса Василиу считает, что ваза должна оставаться на Даунинг-стрит, 10

Фото: philenews.com

Фото: philenews.com

Бывший президент Кипра Георгиос Василиу и его супруга Андрулла разочарованы поступившей информацией о продаже с аукционных торгов Christie's древней вазы, которую преподнесен глава островной республики премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер.

Как сообщает газета "Филелефтерос", ушедшую с молотка вазу идентифицировала эксперт в области истории искусства Кипра Мария Пафити.

"Как мой муж, так и я были опечалены, когда услышали от госпожи Пафити, что ваза была продана на аукционных торгах. Это не был просто лишь подарок моего мужа своему другу", — заметила Андрулла Василиу. Бывшая первая леди Кипра подчеркнула, что, поскольку речь идет о подарке главы островного государства британскому лидеру, разрешение на преподнесение которого было получено от кипрского департамента древностей, эта ваза, по ее мнению, должна была и дальше оставаться в премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Реклама

Ваза, преподнесенная в подарок Тэтчер, была выставлена на аукционные торги еще в мае. Оценочная стоимость этого лота составляла от 700 до 1 тыс. фунтов стерлингов, но в итоге артефакт ушел с молотка существенно дороже — за 6 тыс.

Мария Пафити, выяснившая судьбу подарка Василиу, в то же время не смогла установить, кто именно выставил вазу на торги: семья Тэтчер, если "железная леди" забрала подарок кипрского президента с собой, когда покидала Даунинг-стрит в конце 1990 года, либо все-таки сама премьерская канцелярия, если ваза продолжала оставаться в ее стенах.

В тренде
Путин пошутил о своей зарплате и стал посмешищем в соцсетях: Дешевый пиар кремлевского клоуна
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент РФ Владимир Путин

Как прогнозирует кипрская пресса, министр иностранных дел островной республики Никос Христодулидис, по всей видимости, потребует разъяснений от высокого комиссара (так именуются послы одной страны Содружества наций в другой) Великобритании на Кипре вокруг судьбы подарка президента.

Третий президент Кипра Георгиос Василиу занимал высший в своей стране пост на протяжении пят лет — с 1988 по 1993 годы. Тэтчер же была главой британского правительства 11,5 лет — с 1979 по 1990, что стало рекордным сроком правления для британских премьеров ХХ века.

Ранее сообщалось, что знаменитую брошь Маргарет Тэтчер стоимостью 25 тысяч фунтов выставили на торги . Именно эту брошь Тэтчер надевала в ключевые для себя моменты – при объявлении Елизавете II о своей отставке и на встречу с президентом США Рональдом Рейганом и его супругой Нэнси.

Также сообщалось, что аукционный дом Christie's выстувил на торги личные вещи Маргарет Тэтчер . Среди лотов были украшения, сумки и костюмы экс-премьера Великобритании.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Великобритания Кипр скандал Маргарет Тэтчер ваза аукционы

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Меркель
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и МеркельПолитика
В Чехии микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП – 10 раненых: опубликованы фото
В Чехии микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП – 10 раненых: опубликованы фотоЕвросоюз
Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропорту
Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропортуTravel
Баррикады,
Баррикады, "молотовы" и испанский "Беркут": яркие фото и видео "майдана" в БарселонеЕвросоюз
Барселона в огне и баррикадах: протесты превратились в уличные бои и погромы
Барселона в огне и баррикадах: протесты превратились в уличные бои и погромыЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...