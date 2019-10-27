Ваза раздора: экс-президента Кипра возмущен, что его подарок Маргарет Тэтчер ушел с молотка

Фото: philenews.com

Бывший президент Кипра Георгиос Василиу и его супруга Андрулла разочарованы поступившей информацией о продаже с аукционных торгов Christie's древней вазы, которую преподнесен глава островной республики премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер.

Как сообщает газета "Филелефтерос", ушедшую с молотка вазу идентифицировала эксперт в области истории искусства Кипра Мария Пафити.

"Как мой муж, так и я были опечалены, когда услышали от госпожи Пафити, что ваза была продана на аукционных торгах. Это не был просто лишь подарок моего мужа своему другу", — заметила Андрулла Василиу. Бывшая первая леди Кипра подчеркнула, что, поскольку речь идет о подарке главы островного государства британскому лидеру, разрешение на преподнесение которого было получено от кипрского департамента древностей, эта ваза, по ее мнению, должна была и дальше оставаться в премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10.

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Ваза, преподнесенная в подарок Тэтчер, была выставлена на аукционные торги еще в мае. Оценочная стоимость этого лота составляла от 700 до 1 тыс. фунтов стерлингов, но в итоге артефакт ушел с молотка существенно дороже — за 6 тыс.

Мария Пафити, выяснившая судьбу подарка Василиу, в то же время не смогла установить, кто именно выставил вазу на торги: семья Тэтчер, если "железная леди" забрала подарок кипрского президента с собой, когда покидала Даунинг-стрит в конце 1990 года, либо все-таки сама премьерская канцелярия, если ваза продолжала оставаться в ее стенах.

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Как прогнозирует кипрская пресса, министр иностранных дел островной республики Никос Христодулидис, по всей видимости, потребует разъяснений от высокого комиссара (так именуются послы одной страны Содружества наций в другой) Великобритании на Кипре вокруг судьбы подарка президента.

Третий президент Кипра Георгиос Василиу занимал высший в своей стране пост на протяжении пят лет — с 1988 по 1993 годы. Тэтчер же была главой британского правительства 11,5 лет — с 1979 по 1990, что стало рекордным сроком правления для британских премьеров ХХ века.

Ранее сообщалось, что знаменитую брошь Маргарет Тэтчер стоимостью 25 тысяч фунтов выставили на торги . Именно эту брошь Тэтчер надевала в ключевые для себя моменты – при объявлении Елизавете II о своей отставке и на встречу с президентом США Рональдом Рейганом и его супругой Нэнси.

Также сообщалось, что аукционный дом Christie's выстувил на торги личные вещи Маргарет Тэтчер . Среди лотов были украшения, сумки и костюмы экс-премьера Великобритании.

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