Великобритания "даже отдаленно не готова" к выходу из ЕС – Стерджен
Интересы Шотландии в составе Соединенного Королевства не были должным образом удовлетворены, заявила Стерджен
Великобритания пока "даже отдаленно не готова" к выходу из состава Евросоюза. Об этом заявит первый министр Шотландии Никола Стерджен, сообщает Reuters.
"Первый министр Шотландии Никола Стерджен предупредит, что Великобритания даже отдаленно не готова покинуть Европейский Союз", - говорится в сообщении.
В ходе выступления министр намерена призвать к проведению второго референдума по Brexit. Она также сообщит, что интересы Шотландии в составе Соединенного Королевства не были должным образом удовлетворены.
Напомним, накануне парламент Великобритании принял две поправки к проекту соглашения о выходе страны из Европейского Союза (Brexit). Одна из поправок запрещает выход Великобритании из состава Евросоюза без соглашения. Еще пять поправок были отвергнуты, в том числе, об отсрочке Brexit на несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй собирается заново отправиться в Брюссель, где ей предстоит подписать с представителем ЕС соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза – дополненное пожеланиями британских депутатов.
Отметим, в Шотландии всерьез заговорили о выходе из Великобритании.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Великобритания "даже отдаленно не готова" к выходу из ЕС – Стерджен". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЕС хочет развязать в Ирландии новую гражданскую войну — Марин Ле Пен
Вооружённая борьба в Ирландии между противниками и сторонниками сохранения страной статуса британского доминиона проходила в 1922—1923 гг.
Британскую королеву эвакуируют из Лондона в случае массовых беспорядков
Протесты из-за Brexit могут привести к эвакуации королевы из Лондона