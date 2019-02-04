Великобритания "даже отдаленно не готова" к выходу из ЕС – Стерджен

Интересы Шотландии в составе Соединенного Королевства не были должным образом удовлетворены, заявила Стерджен

facebook.com/NicolaSturgeonf.

Великобритания "даже отдаленно не готова" к выходу из ЕС – Стерджен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7e4/6c6/5c57e46c6febc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7e4/6c6/5c57e46c6febc.jpg 2019-02-04T09:08:00+02:00 Евросоюз Интересы Шотландии в составе Соединенного Королевства не были должным образом удовлетворены, заявила Стерджен

Великобритания пока "даже отдаленно не готова" к выходу из состава Евросоюза. Об этом заявит первый министр Шотландии Никола Стерджен, сообщает Reuters.

"Первый министр Шотландии Никола Стерджен предупредит, что Великобритания даже отдаленно не готова покинуть Европейский Союз", - говорится в сообщении.

В ходе выступления министр намерена призвать к проведению второго референдума по Brexit. Она также сообщит, что интересы Шотландии в составе Соединенного Королевства не были должным образом удовлетворены.

Напомним, накануне парламент Великобритании принял две поправки к проекту соглашения о выходе страны из Европейского Союза (Brexit). Одна из поправок запрещает выход Великобритании из состава Евросоюза без соглашения. Еще пять поправок были отвергнуты, в том числе, об отсрочке Brexit на несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй собирается заново отправиться в Брюссель, где ей предстоит подписать с представителем ЕС соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза – дополненное пожеланиями британских депутатов.

Отметим, в Шотландии всерьез заговорили о выходе из Великобритании.

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