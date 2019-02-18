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Великобритания нарастит военное присутствия в Арктике

Сегодня, 08:12

В следующем году над арктическими просторами уже будут летать новые патрульные противолодочные самолеты "Боинг Р-8 "Посейдон"

Фото: AFP
Великобритания нарастит военное присутствия в Арктике //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/16c/d73/5c616cd73fcc7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/16c/d73/5c616cd73fcc7.jpg Евросоюз В следующем году над арктическими просторами уже будут летать новые патрульные противолодочные самолеты «Боинг Р-8 «Посейдон»

Великобритания нарастит свое военное присутствия в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России. Об этом, по утверждению газеты Daily Telegraph, заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, посетивший расположение британских морских пехотинцев на норвежской военной базе Бардуфосс.

По словам главы оборонного ведомства, новая десятилетняя программа предусматривает, что до одной тысячи британских морпехов будут проходить ежегодное обучение вместе с норвежскими коллегами и сформируют в скором будущем воинское подразделение бригадной численности. Кроме того, Уильямсон сообщил о том, что в следующем году над арктическими просторами уже будут летать новые патрульные противолодочные самолеты "Боинг Р-8 "Посейдон", в задачу которых будет входить сдерживание активности российских субмарин, вернувшейся, по утверждению газеты, к уровню времен холодной войны.

"Будь то оттачивание нашего мастерства в условиях отрицательной температуры, обучение у давних союзников, таких как Норвегия, или же отслеживание угроз, исходящих от подводных лодок, с помощью наших самолетов "Посейдон", мы будем проявлять бдительность в отношении новых вызовов", – приводит издание слова Уильямсона.

По сведениям газеты, на базу Лоссимут в Шотландии в 2020 году должны будут поступить девять новых "Посейдонов". Они будут совершать разведывательные полеты в районы Крайнего Севера и Северной Атлантики. Еще одна роль этих самолетов будет состоять в обеспечении защиты британских ядерных субмарин.

Daily Telegraph сообщает, что визит Уильямсона в Норвегию состоялся на фоне раздающейся в адрес министра критики в связи с тем, что из-за неосторожного заявления о намерении направить британский военный корабль в ту зону Тихого океана, которая является зоной китайских интересов, он способствовал срыву запланированного визита в КНР министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда. Официально этот визит не объявлялся, но, по информации британских СМИ, подготовка к нему шла полным ходом. Ожидалось, что визит Хаммонда пройдет в только что минувшие выходные дни.

Ранее сообщалось, что США возрождают военную базу у границ РФ и начинают "холодную войну" в Арктике.

Также сообщалось, что американский авианосец впервые за 30 лет вошел в воды Арктики.

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Тег Великобритания, НАТО, арктика

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ТАСС

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