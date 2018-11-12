Венгрия призвала ЕС восстановить экономическое сотрудничество с Россией

Сегодня, 16:20

Российское сырье поможет Европе победить в торговой войне, считает Сийарто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: AFP
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: AFP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался за восстановление экономического сотрудничества между Европейским союзом (ЕС) и Россией. Об этом он заявил в интервью венгерскому агентству новостей МТИ, текст которого был опубликован в понедельник.

"Мировая экономика сейчас переживает очень быстрые и глубокие изменения. Как представляется, что в мировой торговле назревает война, и, соответствующим образом, экономическим интересам Европы явно будет соответствовать восстановление сотрудничества с Евразией, что в фундаментальном смысле означает – с Россией", - сказал Сийярто.

Он отметил, что в прошлом лидеры ЕС выступали за создание единого региона торговли от Лиссабона до Владивостока. "Было бы хорошо вернуться к этой концепции", – считает министр иностранных дел Венгрии.

"Мы должны, между тем, признать, что сегодня мы очень далеки от этого, - добавил Сийярто. – Экономические и торговые отношения между Россией и Европой в настоящий момент развиваются в крайне неблагоприятном направлении".

"Технологический уровень экономики в Европе очень высок, - продолжил венгерский министр. – Если мы объединим это с источниками сырья, которые есть к востоку от нас, конкурентоспособность Европы может быть значительно усилена".

Глава МИД Венгрии добавил, что восстановление экономического сотрудничества между ЕС и РФ должно проходить при условии уважения международного права и интересов обеих сторон.

Ранее сообщалось, что Венгрия захотела отменить санкции против России.

Также мы писали, что Россия делает ставку на Венгрию: в МИД рассказали о новой угрозе для Европы.
Россия, Венгрия, санкции, Сийарто
Источник:

ТАСС

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