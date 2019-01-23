Видеохит: парень за пару секунд прокатился на коньках и поплавал в двух разных водоемах
Однако этому парадоксу есть логическое объяснение
Зима в Нидерландах преподнесла сюрприз жителям. Два водоема расположены на расстоянии всего нескольких метров друг от друга, но вода в одном превратилась в лед, а во втором — нет, так что местному парню удалось буквально за несколько секунд и прокатиться на коньках, и поплавать. Однако этому парадоксу есть логическое объяснение.
На Reddit стало популярным видео, наглядно показывающее, как непредсказуем бывает климат зимой. А еще как разносторонни некоторые спортсмены. Если верить заголовку поста, который звучит как "Голландец добирается на работу", действо происходит в Нидерландах. Короткий ролик начинается с того, что конькобежец едет по катку.
Парень доезжает до земли, пробегает буквально несколько метров и достигает еще одного водоема. Второй канал тоже кажется замерзшим, но конькобежец резко преображается в пловца и ныряет под воду.
Ранее мы писали, что 77-летняя бабушка, которая катается по Байкалу на самодельных коньках, покорила интернет.
Также напомним, что блогер Тор Экхофф, известный под ником apetor, опубликовал новое видео, в котором показал, как он встречает первый снег. В начале видео Экхофф в одних трусах идет по заснеженному лесу с бутылкой водки. После этого он бензопилой распиливает лед в ванне и ложится туда.
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