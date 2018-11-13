Видеошок: фокусника едва успели спасти от гибели во время опасного трюка под водой

Сегодня, 05:25

Фокусник две минуты пытался снять путы, а затем потерял сознание


Испанский фокусник потерял сознание под водой во время исполнения сложного трюка. Об этом сообщает издание Metro.

Иллюзиониста Педро Вольту (Pedro Volta) связали и закрыли в стеклянном резервуаре с водой, установленном на улице Мадрида. Чтобы выбраться, ему предстояло самостоятельно расстегнуть смирительную рубашку, которая сковывала его движения.

Фокусник две минуты пытался снять путы, а затем потерял сознание. Когда он перестал двигаться, ассистент и организаторы выступления бросились к резервуару, вытащили мужчину из воды и вызвали скорую помощь. Когда прибыли медики, он уже очнулся. Тем не менее его доставили в больницу для осмотра.

Вольта объяснил, что у него возникла проблема с пряжкой на ремне, которым были связаны его руки. По его словам, она не поддавалась ему дольше обычного. В итоге он все же сумел ее расстегнуть, но потратил на это слишком много энергии и кислорода.

Напомним, на Багамских островах дайвер по имени Ли Кобб ввел в транс огромную тигровую акулу. Аквалангист проделал трюк с пятиметровой акулой по кличке Эмма. Сначала мужчина накормил рыбу, а затем на глазах у других тигровых акул, погрузил ее в транс.

Также мы писали, что украинские небесные акробаты продолжают ставить мировые рекорды.
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Источник:

Lenta.ru

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