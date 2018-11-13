Видеошок: фокусника едва успели спасти от гибели во время опасного трюка под водой

Испанский фокусник потерял сознание под водой во время исполнения сложного трюка. Об этом сообщает издание Metro.

Иллюзиониста Педро Вольту (Pedro Volta) связали и закрыли в стеклянном резервуаре с водой, установленном на улице Мадрида. Чтобы выбраться, ему предстояло самостоятельно расстегнуть смирительную рубашку, которая сковывала его движения.

Фокусник две минуты пытался снять путы, а затем потерял сознание. Когда он перестал двигаться, ассистент и организаторы выступления бросились к резервуару, вытащили мужчину из воды и вызвали скорую помощь. Когда прибыли медики, он уже очнулся. Тем не менее его доставили в больницу для осмотра.

Вольта объяснил, что у него возникла проблема с пряжкой на ремне, которым были связаны его руки. По его словам, она не поддавалась ему дольше обычного. В итоге он все же сумел ее расстегнуть, но потратил на это слишком много энергии и кислорода.

Напомним, на Багамских островах дайвер по имени Ли Кобб ввел в транс огромную тигровую акулу. Аквалангист проделал трюк с пятиметровой акулой по кличке Эмма. Сначала мужчина накормил рыбу, а затем на глазах у других тигровых акул, погрузил ее в транс.

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