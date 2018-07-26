Видеошок: королевский гвардеец жестко оттолкнул наглую туристку

Сегодня, 04:44

Китаянка в попытке сделать эффектный снимок встала на пути члена королевской гвардии во время смены караула


В Великобритании несущий службу возле Виндзорского замка королевский гвардеец жестко оттолкнул наглую туристку из Китая, которая вышла из-за заграждения тем самым помешав проходу.

На кадрах записи видно, как одетая в желтое платье китаянка в попытке сделать эффектный снимок встала на пути члена королевской гвардии во время смены караула. Но гвардеец толкнул ее правой рукой (левой он держал винтовку). Судя по реакции, женщина не ожидала такого и еле устояла на ногах.

В сухопутных силах Великобритании прокомментировали, что заграждения устанавливаются для того, чтобы защитить как зрителей, так и солдат.

"Королевское гвардейское подразделение гордится тем, что охраняет Ее Величество", и что церемонии гвардейцев вызывают такой интересов туристов со всего мира", – пояснили в ведомстве.

Напомним, на параде в Лондоне пять гвардейцев потеряли сознание.

Также мы писали, что уличившая супруга в неверности китаянка запрыгнула на его машину на ходу и разбила лобовое стекло.

Ранее мы писали, что в Лондоне шотландский гвардеец, охраняющий один из дворцов, резким криком прогнал туриста, пытавшегося станцевать на фоне караульных.
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Источник:

topnews.ru

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