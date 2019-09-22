Во Франции черная пантера взобралась на крышу и пыталась пролезть в окно

Во Франции в городе Армантьер произошел переполох, когда черная пантера выбралась на крышу одного из домов и едва не пролезла в окно. Неожиданная гостья – черная пантера – оказалась 20-килограммовым "котенком".

Детеныш на протяжении часа прогуливался по карнизу двухэтажного дома и заглядывал в окна жильцов. Чтобы снять его с крыши, зоозащитникам пришлось усыпить животное.

Ветеринары при осмотре котенка узнали, что он ручной – у пантеры были подстрижены когти, она была не агрессивна к людям, а теперь ее передадут в зоопарк города Мобеж.

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Напомним, ранее в немецком Дрездене четыре зебры убежали из рождественского цирка к набережной реки Эльба.

Их удалось поймать, однако позже одно животное скончалось от сердечной недостаточности, вызванной сильным стрессом. Также в ходе погони за зебрами пострадал полицейский.

Также мы писали, что летом в российском городе Ольховка в Волгоградской области в цирке-шапито медведь неожиданно вышел из-под контроля и набросился на дрессировщика.

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