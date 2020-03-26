Во Франции объявили военную операцию против коронавируса

Военные будут помогать развозить продукты, технику и средства защиты

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил военную операцию в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Президент уточнил: солдаты будут выполнять санитарные и логистические задачи. То есть, дезинфицировать общественные места или развозить товары первой необходимости: продукты, технику, средства защиты. Макрон также пообещал выделить дополнительные средства для сферы здравоохранения.

По состоянию на 26 марта, во Франции зарегистрировано 25233 случая заражения коронавирусом, из них 1331 – смертельный.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, что французские медики заявили о первом успешном испытании лекарств от коронавируса нового типа. Для лечения инфицированных пациентов врачи применяют комбинацию двух уже существующих препаратов, сообщает издание International Journal of Antimicrobial Agents.

Исследования провели на базе инфекционной больницы Méditerranée Infection Университетского госпиталя Марсельского университета. Итак, медики давали пациентам гидроксихлорохин и азитромицин. Сначала зараженные ежедневно принимали гидроксихлорохин. Потом, в зависимости от их клинической картины, к лечению добавляли азитромицин.

По данным медиков, пациенты хорошо переносили комбинацию этих препаратов, и уже на пятый день тесты на коронавирус у них показали отрицательный результат.

Также о начале тестирования лекарства против коронавируса заявил и президент США Дональд Трамп.

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