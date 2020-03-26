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Во Франции объявили военную операцию против коронавируса

26 марта, 20:20

Сергей Пономаренко

Военные будут помогать развозить продукты, технику и средства защиты

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил военную операцию в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Президент уточнил: солдаты будут выполнять санитарные и логистические задачи. То есть, дезинфицировать общественные места или развозить товары первой необходимости: продукты, технику, средства защиты. Макрон также пообещал выделить дополнительные средства для сферы здравоохранения.

По состоянию на 26 марта, во Франции зарегистрировано 25233 случая заражения коронавирусом, из них 1331 – смертельный.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, что французские медики заявили о первом успешном испытании лекарств от коронавируса нового типа. Для лечения инфицированных пациентов врачи применяют комбинацию двух уже существующих препаратов, сообщает издание International Journal of Antimicrobial Agents.

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Исследования провели на базе инфекционной больницы Méditerranée Infection Университетского госпиталя Марсельского университета. Итак, медики давали пациентам гидроксихлорохин и азитромицин. Сначала зараженные ежедневно принимали гидроксихлорохин. Потом, в зависимости от их клинической картины, к лечению добавляли азитромицин.

По данным медиков, пациенты хорошо переносили комбинацию этих препаратов, и уже на пятый день тесты на коронавирус у них показали отрицательный результат.

Также о начале тестирования лекарства против коронавируса заявил и президент США Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция карантин коронавирус военна операция

Источник: Сегодня

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