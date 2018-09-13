Во Франции опубликовали амбициозный план по борьбе с бедностью

В 2016 году около 8,8 млн. человек во Франции проживали "в бедности"

Правительство Франции планирует потратить 8 млрд. евро (9,3 млрд. долл.) на борьбу с нищетой. Об этом сообщает Reuters.

"Этот план рассчитан на четыре года", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Отмечается, что после введения налоговых льгот для богатых слоев населения и больших компаний, Макрона прозвали "президентом богатых". Данной реформой он стремится показать, его политика реформ приносит пользу не только богатым и бизнесу, но и бедным французам.

В 2016 году около 8,8 млн. человек во Франции проживали "в бедности", что составляет 14% всего населения.

Напомним, совокупный показатель благосостояния населения мира с середины 2016 года по середину 2017 года увеличился на 6,4% и достиг 280 трлн долларов.

Также сообщалось, что в 2017 году капитал, который был заработан, попал в карманы наиболее богатых людей мира. Об этом свидетельствуют результаты исследования международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam. Порядка 82 процента "новых" заработанных средств в мире ушли в минувшем году на счета самых обеспеченных людей. Число которых составляет порядка 1 процента населения планеты.

Также сообщалось, что Россию признали страной с самой несправедливой крупной экономикой - почти две трети богатств РФ находится в руках долларовых миллионеров, еще четверть – у долларовых миллиардеров.