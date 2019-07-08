Во Франции петуха отдали под суд

Птицу обвиняют в громком кукарекании

Во Франции под суд отдали деревенского петуха – его обвиняют в том, что он беспокоит местных жителей утренним кукареканием.

Конфликт разгорелся в селе Сен-Пьер-д’Орлеан, когда супружеская пара подала иск. По словам мужа и жены, они приобрели домик в глуши, чтобы спокойно доживать старость, но покоя им не дает петух.

Соседская птица по кличке Морис каждое утро будит их своим пением, а хозяйка же петуха на все претензии отвечает: пернатый на самом деле делает все то же, что и другие сородичи.

В то же время, суд принял иск и уже провел первое слушание. Окончательный вердикт петуху Морису вынесут в сентябре.

Напомним, ранее мы писали, как дикий кабан устроил переполох в больнице и укусил уборщицу. Инцидент произошел в китайском городе Нанкин. Животное ворвалось в больницу и начало хаотично бегать по палатам и коридорам.

Кроме этого, "Сегодня" сообщали, как дикий кабан ворвался в помещение одного из ресторанов, расположенных в северном пригороде Сеула, устроив там невероятный переполох

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