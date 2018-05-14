Минкульт Франции показал карту с "российским" Севастополем

Ведомство создало карту, на которой обозначило участников международной акции "Ночь музеев-2018"

Министерство культуры Франции на своем официальном сайте выложило карту, на которой Севастополь в аннексированном Крыму обозначен российским городом.

Ведомство создало карту, на которой обозначило участников международной акции "Ночь музеев-2018", с описанием музеев и их адресами.

Среди участников указанный Севастопольский художественный музей имени Крошицкого. Его адрес французы указали следующим образом: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Ранее французское издательство вызвало скандал, опубликовав карту, на которой Крым принадлежал России, однако в новом атласе исправило свою ошибку.

Напомним, недавно телеканал Euronews выпустил сюжет о военных учениях для школьников из Крыма, при этом "забыв" упомянуть об аннексии полуострова. Материал появился на сайте канала 23 января.

Позже канал исправил свой сюжет о Крыме, в котором не было указания о российской оккупации полуострова.

Как известно, Россия в 2014 году незаконно аннексировала украинский полуостров, введя туда войска и проведя так называемый "референдум". Западные страны ввели санкции против РФ за нарушения международного права.