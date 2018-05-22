Во Франции продолжаются забастовки госслужащих

Сегодня, 13:23

Они выступают против краткосрочных контрактов и требуют повышения зарплат

Фото: AFP
Фото: AFP

Во Франции проходит забастовка государственных служащих в знак протеста против планов правительства сократить 120 тысяч рабочих мест к 2022 году. Об этом сообщает Associated Press.

Во время совместного забастовки девять профсоюзов также требуют повышения зарплат и осуждают все большее использование краткосрочных контрактов на госслужбе.

Это уже третья общенациональная забастовка госслужащих со времени когда в мае прошлого года к власти пришел президент Эммануэль Макрон. Макрон во время своей кампании за президентство пообещал сократить государственные расходы и переделать трудовое законодательство.

Сотни рейсов в и из Франции также были отменены, поскольку французские авиадиспетчеры присоединились к забастовке.

Правительство ведет переговоры с профсоюзами и заявил, что намерено законодательно утвердить трудовую реформу в следующем году.

Отметим, профсоюзы уже неоднократно организовывали протесты против реформ Макрона

Напомним, во французском городе Руан студенты и медицинские работники вышли на протест против реформ президента Эммануэля Макрона.

Протесты проходят через два дня после масштабной забастовки работников железной дороги. Их не устраивают планы правительства лишить их ряда льгот и упразднить особый статус работников железной дороги. Забастовку инициировали три крупнейших профсоюза работников железнодорожного транспорта – CGT, CFDT и Unsa.

Напомним, во Франции остановились самолеты и поезда, а вскоре там угрожают еще и выключить свет. В стране началась одна из самых масштабных забастовок профсоюзов.
Франция, забастовка, протест, митинги, макрон

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Во Франции проведут общенациональную забастовку против реформ Макрона

16 Февраля, 21:03

Железнодорожники призывают присоединиться к забастовке представителей всего государственного сектора

Политика

Петр Порошенко и Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Порошенко пригласил Макрона в Украину

23 Марта, 09:43

Глава украинского государства обсудил в Киеве ряд вопросов с главой МИД Франции
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

По всей Франции начались масштабные забастовки профсоюзов

4 Апреля, 12:20

Протесты спровоцированы новой реформой президента страны

Евросоюз

Фото: AFP

"Больничный ад": Во Франции студенты и медики протестуют против реформ Макрона

5 Апреля, 13:34

Работники не согласны с реформами в системе здравоохранения
Загрузка...