Во Франции продолжаются забастовки госслужащих

Они выступают против краткосрочных контрактов и требуют повышения зарплат

Во Франции проходит забастовка государственных служащих в знак протеста против планов правительства сократить 120 тысяч рабочих мест к 2022 году. Об этом сообщает Associated Press.

Во время совместного забастовки девять профсоюзов также требуют повышения зарплат и осуждают все большее использование краткосрочных контрактов на госслужбе.

Это уже третья общенациональная забастовка госслужащих со времени когда в мае прошлого года к власти пришел президент Эммануэль Макрон. Макрон во время своей кампании за президентство пообещал сократить государственные расходы и переделать трудовое законодательство.

Сотни рейсов в и из Франции также были отменены, поскольку французские авиадиспетчеры присоединились к забастовке.

Правительство ведет переговоры с профсоюзами и заявил, что намерено законодательно утвердить трудовую реформу в следующем году.

Отметим, профсоюзы уже неоднократно организовывали протесты против реформ Макрона.

Напомним, во французском городе Руан студенты и медицинские работники вышли на протест против реформ президента Эммануэля Макрона.

Протесты проходят через два дня после масштабной забастовки работников железной дороги. Их не устраивают планы правительства лишить их ряда льгот и упразднить особый статус работников железной дороги. Забастовку инициировали три крупнейших профсоюза работников железнодорожного транспорта – CGT, CFDT и Unsa.

Напомним, во Франции остановились самолеты и поезда, а вскоре там угрожают еще и выключить свет. В стране началась одна из самых масштабных забастовок профсоюзов.



