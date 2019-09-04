Во Франции создали космическое командование и новый вид вооруженных сил

Во Франции, где ранее решили начать программу создания своего гиперзвукового оружия, создали космическое командование и новый вид вооруженных сил – воздушно-космические силы.
Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, сообщает Укринформ.
Решение о создании космического командования принял ранее президент Франции Эммануэль Макрон в рамках реализации Оборонной космической стратегии до 2030 года.
Таким образом, в составе вооруженных сил Франции будет действовать новый вид – воздушно-космические силы.
Согласно закону о военном планировании, на протяжении 2019-2025 годы на развитие космической обороны предусмотрено финансирование объемом в 3,6 млрд евро.
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Космическое командование будет планировать и управлять группировкой спутников.
Оборонная космическая стратегия Франции также предусматривает широкое международное сотрудничество, в частности, на уровне НАТО и Евросоюза.
Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космического командования – шестого рода войск в составе американского Министерства обороны.
Напомним, что указ о создании в структуре вооруженных сил США командования космическими силами Дональд Трамп издал еще в прошлом декабре.
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