Во Франции судят неизвестных, выдававших себя за президента страны

Сегодня, 14:25

Французы с помощью электронной почты президента обманывали людей

Фото: AFP
Фото: AFP

Во Франции судят двух граждан, которые онлайн выдавали себя за Эммануэля Макрона в прошлом году, когда он баллотировался на пост президента.

Об этом сообщает The Associated Press.

14 марта в парижском суде будет рассматриваться необычное дело. За несколько дней до того, как Макрон был избран президентом Франции, он подал жалобу. 

Сообщается, что главного подсудимого обвиняют в том, что он, используя Gmail-адрес, якобы принадлежащий Макрону, рассылал длинные письма на тему "10 причин не голосовать за меня".

38-летний подозреваемый опровергает информацию о том, что намерен выдавать из себя Макрона.

Если его признают виновным, то ему грозит до одного года тюремного заключения и 15 000 евро штрафа.

Напомним, недавно мы писали о том, что Урсула Ванески работает канцлером Германии Ангелой Меркель – двойник политика снимается в рекламе и появляется на официальных мероприятиях. Она живет в небольшом городке на севере страны, практически не дает интервью и о своей работе почти не говорит.

Ранее сторонники теории заговора распространяли в соцсетях слухи о том, что Дональда Трампа в поездках по стране сопровождает двойник супруги Меланьи
Франция, мошенничество, махинация, двойник, макрон

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