Во Франции судят неизвестных, выдававших себя за президента страны

Во Франции судят двух граждан, которые онлайн выдавали себя за Эммануэля Макрона в прошлом году, когда он баллотировался на пост президента.

Об этом сообщает The Associated Press.

14 марта в парижском суде будет рассматриваться необычное дело. За несколько дней до того, как Макрон был избран президентом Франции, он подал жалобу.

Сообщается, что главного подсудимого обвиняют в том, что он, используя Gmail-адрес, якобы принадлежащий Макрону, рассылал длинные письма на тему "10 причин не голосовать за меня".

38-летний подозреваемый опровергает информацию о том, что намерен выдавать из себя Макрона.

Если его признают виновным, то ему грозит до одного года тюремного заключения и 15 000 евро штрафа.

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