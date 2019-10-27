Во Франции ввели правила и штрафы владельцам электросамокатов

Правила были введены после десятков инцидентов с участием электрических средств передвижения

Во Франции ввели правила и штрафы для владельцев электросамокатов / Фото: Slon.ru

Во Франции ввели правила использования электрических самокатов и штрафы для их владельцев. Решение регламентировать движение этих транспортных средств было принято после сотен аварий, в том числе и смертельных, которые произошли на территории страны.

Так, людям, управляющим электросамокатом, должно быть не менее 12 лет, и они не смогут кататься на нем по тротуару. Во время езды также запрещается использование мобильного телефона, сообщает ВВС.

Пользователи не могут ехать против потока трафика и должны использовать велосипедные дорожки, где это возможно. Скорость движения подобного транспорта ограничена 50 километрами в час.

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Также во время езды запрещено надевать наушники, а пользователи, едущие по разрешенным скоростным дорогам, должны носить шлем и одежду со светоотражателями. Запрещается ехать вдвоем на одном самокате. Кроме того, электроскутеры будут полностью запрещены на проселочных дорогах.

За любое нарушение предусматривается штраф в размере 135 евро и до 1500 евро за превышение скорости.

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