Во Франции задержали российского миллиардера по подозрению в коррупции

Во французском Монако задержали российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Рыболовлев был задержан в Монако утром для допроса по делу о коррупции. У него дома власти княжества провели обыск. По информации издания, по состоянию на вечер вторника Рыболовлев остается под стражей.

Ранее сообщалось, что Рыболовлев и глава голландской компании AIM Бернард де Роос заключили договор, согласно которому футбольный клуб "Монако" получал деньги в обход правил финансового fair play. Голландский бизнесмен обещал "Монако" 1,4 миллиарда евро за десять лет. При этом деньги должны были быть возвращены компании.

Стоит отметить, что Дмитрий Рыболовлев – один из фигурантов "кремлевского доклада", основной владелец футбольного клуба "Монако". Входит в двадцатку богатейших людей России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 6,8 млрд долларов.

Напомним, ранее Минфин США опубликовал "кремлевский список" персон для новых санкций. Туда, в частности, вошли топ-бизнесмены из окружения президента Владимира Путина: Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман. Согласно докладу, направленному в Конгресс, в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более 1 млрд долларов, а также 114 чиновников и глав госкомпаний.

В свою очередь у Путина отреагировали на доклад американцев. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что санкционный список наносит ущерб имиджу российских политиков и бизнесменов.