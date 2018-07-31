Во Франции запретили пользоваться мобильными телефонами в школах

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Инициатива была одним из предвыборных обещаний Эммануэля Макрона

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Парламент Франции в понедельник, 30 июля, принял закон, запрещающий учащимся в возрасте от трех до 15 лет использовать мобильные телефоны и другие имеющие подключение к интернету устройства, вроде планшетов и "умных часов", в подготовительной, начальной и средней школах.

Документ поддержали правящая Республика на марше, либералы из Демократического движения и центристы из Союза демократов и независимых, пишет DW.

Депутаты от Республиканцев, Французской коммунистической партии и Неподчинившейся Франции воздержались, раскритиковав законопроект.

Инициатива была одним из предвыборных обещаний Эммануэля Макрона, занявшего пост президента в мае 2017 года. Она не распространилась на лицеи − последнюю ступень среднего образования во Франции.

Эти учебные заведения могут вводить запрет самостоятельно, однако законодательно не обязаны это делать.

В обучающих целях применять устройства разрешено. Кроме того, новые правила не распространятся на детей с ограниченными возможностями.

С 2010 года во Франции действует закон, запрещающий использование мобильных устройств во время уроков. В соответствии с новым постановлением телефоны будут под запретом на территории школы, а также во время занятий за ее пределами.

Напомним, у людей с зависимостью от смартфонов происходит изменение химического состава мозга. Это выяснили американские ученые из Радиологического общества Северной Америки.
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