Военный самолет России нарушил воздушное пространство Эстонии
Российский военный самолет Ил-76 днем сегодня без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло
Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) со ссылкой на пресс-службу генштаба Сил обороны Эстонии.
Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) со ссылкой на пресс-службу генштаба Сил обороны Эстонии.
По данным эстонских военных, Ил-76 находился в воздушном пространстве страны почти минуту, у самолета не было радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии. При этом транспондер самолета был включен.
Известно, что в МИД Эстонии вызван посол России, где ему вручили ноту.
Отмечается, что это первое нарушение воздушных границ Эстонии российским самолетом в этом году.
В прошлом году российские воздушные транспортные средства нарушили границу Эстонии два раза, а в 2016-м – семь раз.
Ранее сообщалось, что бельгийские ВВС перехватили над Балтикой три российских истребителя.
Кроме того, британский истребитель Typhoon был поднят в воздух из-за приближения к воздушному пространству стран НАТО российских бомбардировщиков Ту-22.