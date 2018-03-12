Военный самолет России нарушил воздушное пространство Эстонии

Российский военный самолет Ил-76 днем сегодня без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло

Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) со ссылкой на пресс-службу генштаба Сил обороны Эстонии.

Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) со ссылкой на пресс-службу генштаба Сил обороны Эстонии.

По данным эстонских военных, Ил-76 находился в воздушном пространстве страны почти минуту, у самолета не было радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии. При этом транспондер самолета был включен.

Известно, что в МИД Эстонии вызван посол России, где ему вручили ноту.

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Отмечается, что это первое нарушение воздушных границ Эстонии российским самолетом в этом году.

В прошлом году российские воздушные транспортные средства нарушили границу Эстонии два раза, а в 2016-м – семь раз.



Ранее сообщалось, что бельгийские ВВС перехватили над Балтикой три российских истребителя.

Кроме того, британский истребитель Typhoon был поднят в воздух из-за приближения к воздушному пространству стран НАТО российских бомбардировщиков Ту-22.