Военный самолет России нарушил воздушное пространство Эстонии

Сегодня, 22:04

Российский военный самолет Ил-76 днем сегодня без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло

 

фото Минобороны России
фото Минобороны России

Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) со ссылкой на пресс-службу генштаба Сил обороны Эстонии.

Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) со ссылкой на пресс-службу генштаба Сил обороны Эстонии.

По данным эстонских военных, Ил-76 находился в воздушном пространстве страны почти минуту, у самолета не было радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии. При этом транспондер самолета был включен.

Известно, что в МИД Эстонии вызван посол России, где ему вручили ноту.

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Отмечается, что это первое нарушение воздушных границ Эстонии российским самолетом в этом году.

В прошлом году российские воздушные транспортные средства нарушили границу Эстонии два раза, а в 2016-м – семь раз.

Ранее сообщалось, что бельгийские ВВС перехватили над Балтикой три российских истребителя.

Кроме тогобританский истребитель Typhoon был поднят в воздух из-за приближения к воздушному пространству стран НАТО российских бомбардировщиков Ту-22.
Эстония, самолет, истребитель, воздушное пространство, разрешения
Источник:

УНИАН

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