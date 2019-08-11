Воспитать ребенка веганом и оказаться в тюрьме: новации в Бельгии

Детей могут забрать социальные службы, если будет доказано, что ухудшение здоровья связано с их пищевым поведением

В Бельгии родителям, воспитывающим своих детей веганами, грозит до двух лет тюрьмы, если они не будут строго наблюдать за их здоровьем. Об этом сообщает издание Soir.

Издание в тексте ссылается на статью Королевской академии, которая имеет статус юридического заключения, то есть ею могут руководствоваться судьи при вынесении решения по делу.

Статья была написана по запросу омбудсмена по правам ребенка в Бельгии Бернарда Девоса.

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"В тексте специалисты называют "неэтичным" веганство для детей. Врачи считают, что оно может нанести вред растущему организму. Дети могут придерживаться веганский диеты только под контролем, при условии регулярных анализов крови, а также с учетом того, что ребенок получает дополнительные витамины", – пишет издание.

Родители, которые не соблюдают этих правил, могут получить тюремный срок или штраф, а их детей могут забрать социальные службы, если будет доказано, что ухудшение здоровья связано с их пищевым поведением.

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Веганство – это самая строгая форма вегетарианства, которая исключает употребление любых продуктов животного происхождения. В наши дни все больше и больше людей решаются перейти на веганский образ жизни.

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