Высокая мода для собак: как в Милане создают одежду для четвероногих

В магазине моды для собак готовы удовлетворить каждого четвероногого клиента: и маленькую чихуахуа, и большую овчарку

В Италии за сотни евро продают одежду для собак. Чтобы узнать, кто одевает своих любимцев по последнему слову моды и как создаются модные коллекции для собак, журналисты "Сегодня" отправились в итальянский Милан.

Милан – столица итальянской моды, и город не устает это доказывать. Всего в нескольких метрах от элитных магазинов открылся бутик дизайнерской одежды для собак. Жованна Темеллини – модельер с двадцатилетним стажем. Дизайнер работала во всемирно известных домах моды.

На создание первой коллекции для собак ушел год. Жованна подошла к делу серьезно: сотрудничала с ветеринарами, изучала строение собак, просчитывала все детали – чтоб вещи были функциональными, а животному в них было комфортно.

Теперь в магазине моды для собак готовы удовлетворить каждого четвероногого клиента: и маленькую чихуахуа, и большую овчарку. Над стилем модельер долго не раздумывала – классический итальянский: изысканный и сдержанный одновременно. Ткани она сипользует только натуральные.

Стоимость самого дорогого собачьего пальто – 370 евро, то есть почти 13 тысяч грн. Куртка для собаки чуть дешевле – 240 евро, или 8500 грн, свитер из ангоры для любимца обойдется в 210 евро, что соответствует 7500 гривен, а самая бюджетная позиция – футболка из ангоры за 170 евро, то есть больше 6000 тысяч грн.

Хозяйка магазина уверяет: спрос есть, но признает: такую одежду для собак могут позволить себе только обеспеченные люди. Модельер планирует развивать бизнес и расширять линейку. Жованна обещает выпустить также коллекцию для собак с инвалидностью, и отмечает, что заботиться о животных так же, как и о людях – для нее важнее всего.

Напомним, во время Недели моды в Париже СМИ сфотографировали собаку, которая может поразить своим стильным внешним видом. Животное одето исключительно в продукцию дорогих брендов, и имеет свой неповторимый стиль.

Собака по кличке Лола Саншайн имеет свой собственный блог в Instagram, и часто расхаживает по улицам Милана и Парижа в кожаных куртках и шляпках. Вся одежда собаки изготовлена на заказ.

А ранее мы писали о том, что патриотическое наряды для четвероногих создает в Днепре дизайнер одежды Вероника Маслий. Для собак она производит не только привычные комбинезоны, но и платья, и даже вышиванки.

Мастер рассказала, что одежда в украинском стиле так популярна, что хозяева хвостатых выстраиваются за ней в очередь.

Однако, даже самый красивый наряд – это стресс для животного, уверяют зоопсихологи. По их словам, одевать собаку нужно только зимой, чтобы защитить от мороза и реагентов, которыми посыпают улицы.