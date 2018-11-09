Взрыв на заводе в Италии: есть жертвы и раненые

Жертвой стал 19-летний сын владельца фабрики по производству фейерверков на юге страны

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате взрыва, который произошел на пиротехническом заводе в Италии.

Как со ссылкой на источники сообщает ANSA, инцидент произошел 9 ноября между городами Лечче и Арнезано.

"Молодой человек погиб и двое получили ранения после взрыва на фабрике фейерверков в южном регионе Апулия в пятницу", – пишет издание.

Жертвой стал 19-летний Габриэле Косма – сын владельца фабрики. Пострадавших работников доставили в больницу города Лечче.

Напомним, что в марте произошел взрыв в итальянском порту в Ливорно – взорвалась цистерна с жидким метилацетатом, в результате чего погибли два человека. На момент взрыва вблизи хранилища, где хранилась цистерна, проводились профилактические работы.

Кроме того, мы писали об инциденте в итальянском городе Фонтанелле, где произошел взрыв цистерны с белым игристым вином, в результате чего вылилось около 30 тысяч литров просекко.

Также сообщалось о пожаре на территории завода по производству автомобилей BMW на юге Германии, из-за чего пострадали трое сотрудников предприятия.