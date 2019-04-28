Явка на выборах в Испании стала самой высокой в стране за четверть века

Основной интригой нынешних выборов наблюдатели называют результат ультраправой партии "Вокс"

Фото: AFP

По состоянию на 14 часов по местному времени явка на сегодняшних досрочных парламентских выборах в Испании составила 41,49%.

Об этом сообщает El Pais.

"Участие в выборах по состоянию на 14.00 28 апреля, составляет 41,49%, что на 4,6 процента больше, чем на последних выборах, которые проходили в 2016 году, это второй по величине показатель активности избирателей после установления демократии, больше всего людей проголосовало только на выборах в 1993 году", - говорится в сообщении.

Больше всего относительно прошлых выборов увеличилась явка в Каталонии – по состоянию на этот час в регионе, который хочет отделиться, в выборах приняло участие 43,5% избирателей, что на 11,2 процентных пункта больше, чем на выборах 2016 года. Как сообщалось, 15 февраля премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что досрочные парламентские выборы в Испании состоятся 28 апреля, после того, как бюджет страны не был поддержан в зале высшего законодательного органа.

Кроме того, стало известно, что испанские социалисты могут получить лидерство на нынешних парламентских выборах, но не смогут обеспечить себе большинства, которое позволило бы им сформировать однопартийное правительство, свидетельствуют данные опросов, которые проходили в течение недели, предшествовавшей голосованию.

Согласно результатам этих опросов, которые оглашены в воскресенье, социалисты могут заручиться поддержкой 28,1% избирателей и получить от 116 до 121 места в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата испанского парламента).

Второе место – 69-73 места – может получить Народная партия, что означит для нее проигрыш в сравнении с нынешним составом парламента, где она представлена 137 депутатами.

По данным избирательной комиссии на 20:30, в выборах в Испании приняли участие более 20 млн избирателей из почти 37 млн имеющих право голоса.

Основной интригой нынешних выборов наблюдатели называют результат ультраправой партии "Вокс", и вопрос о том, с какими партиями будут вести коалиционные переговоры социалисты, в случае получения лидерства. При этом, по мнению экспертов, социалистам не удастся заручиться результатом, который позволил бы им сформировать однопартийное правительство.

На нынешних выборах будет избран новый состав 350-местного Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) и 208 представителей 266-местного Сената (верхней палаты парламента). Срок полномочий избранных представителей исчисляется четырьмя годами.

Избирательные участки будут работать до 20:00 местного времени. На Канарских островах они закроются часом позже.

Ожидается, что первые предварительные официальные результаты будут оглашены в избирательной комиссии в 22:30 местного времени.

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в середине февраля испанский парламент отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством социалиста Педро Санчеса.

Эти выборы – четвертые в Испании за последние три года.

Соперниками социалистов на этих выборах выступают либеральная Гражданская партия, левая партия "Подемос" и ультраправая партия "Вокс", но основным конкурентом является правоцентристская Народная партия.

Ранее мы писали, что Испания готова принять срочные меры на случай "жесткого" Brexit. Эти меры будут главным образом нацелены на "защиту прав британских подданных" в Испании при условии, что "к испанцам относятся так же в Великобритании".

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