Захотел перекусить – плати штраф: во Флоренции борются со стрит-фудом

Сегодня, 03:46

Таким образом городское управление надеется избавиться от мусора на исторических улицах и толп вокруг закусочных

Фото: Flickr
Фото: Flickr

Муниципалитет итальянского города Флоренция решил жестко бороться с любителями перекусить на улице. В частности, власти запретили есть на нескольких улицах в историческом центре города.

Как сообщает The Local, новые правила предусматривают немалые штрафы – 500 евро – для всех, кого поймают за приемом пищи на улицах Виа де Нери, Пьяццале дельи Уффици, Пьяцца дель Грано и виа делла Нинна в период с 12 до 15 часов и с 18 до 22 часов.

Отмечается, что ограничение вводится по крайней мере в течение четырех месяцев.

Городское управление надеется таким образом избавиться не только от мусора на исторических улицах, но и от толп, которые скапливаются вокруг закусочных и из-за которых становится практически невозможно пройти.

На данный момент за порядком следят волонтеры, не уполномоченные выписывать штрафы, но будет ли город выделять на эти потребности какие-либо средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что туристов во Флоренции собирались штрафовать за покупку подделок.

Кроме того, позже стало известно, что огромные штрафы коснулись и продавцов фальсификата в Италии.

Также мы ранее делали обзор на законы разных стран и рассказали, как избежать штрафа во время путешествий.
туризм, Италия, штраф, уличная еда
Источник:

Local

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