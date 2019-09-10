Замуж за дерево: в Британии сыграли необычную "свадьбу"

После "женитьбы" женщина сменила фамилию в честь своего "мужа"

В Британии 34-летняя женщина Кейт Каннингем вышла замуж за бузину и официально сменила фамилию на "Элдер" – именно так растение называется по-английски.

На церемонии присутствовали сама Кейт, ее парень и двое детей. Поступок женщины они поддержали, поскольку сделан он был с благородной целью.

По словам Кейт, этим символическим жестом она выступает против прокладки дороги через парк.

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Интересно, что такой случай – не единичный: в США женщина вышла замуж за старый фикус, чтобы его не срубили, а для Мексики свадьба с деревьями – старая традиция, так молодожены получают благословение от природы.

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Напомним, ранее мы писали о том, что вдова лидера группы Linkin Park Честера Беннингтона, который покончил с собой в июле 2017 года, снова выходит замуж. О намерении сыграть свадьбу с пожарным Талинда Беннингтон сообщила в своем Instagram.

На своей странице в социальной сети жена Честера Беннингтона призналась, что нашла новую любовь, однако всегда будет хранить память об отце своих детей.

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