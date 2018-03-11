Житель Берлина сорвал огромный джекпот

Мужчине удалось угадать пять основных чисел и еще два дополнительных в европейской лотереи

В Германии житель Берлина сорвал джекпот и выиграл в лотерею 42,67 млн евро. Об этом сообщает Spiegel.

Согласно сообщению, мужчина угадал пять основных чисел (15, 23, 28, 33 и 36) и еще два дополнительных (4 и 7).

Еще шестеро участников лотереи в Германии выиграли 318 тысяч евро.

Евро-джекпот ограничен законом в размере 90 млн евро. С момента запуска в Германии Европейской лотереи в 2012 году четыре человека смогли выиграть крупнейшие суммы.