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Живут по собственному распорядку и ездят на работу без охраны: в Чехии открылась уникальная тюрьма

Сегодня, 02:27

Журналисты узнали, влияет ли отсутствие колючей проволоки на количество рецидивов

Живут по собственному распорядку и ездят на работу без охраны: в Чехии открылась уникальная тюрьма Евросоюз Журналисты узнали, влияет ли отсутствие колючей проволоки на количество рецидивов

Воспитание свободой. В единственной на всю Чехию тюрьме открытого типа – демократические законы. Осужденные там живут по собственному распорядку дня, селятся в комнатах по двое, а еще – ездят без охраны на работу.

Здание тюрьмы похоже больше на базу отдыха с собственным ландшафтным дизайном, детской площадкой и даже зоопарком, в котором живут лама Чарли, пара карликовых кенгуру, кролики и куры. За ними ухаживают заключенные.

Жизнь рядом с животными имеет терапевтический эффект.

Зоопарк, как и большинство объектов комплекса, построили сами заключенные. На территории есть даже небольшое озеро с осетрами и несколько зон отдыха.

Когда заключенных посещают родственники, они могут вместе готовить блюда на гриле.

Открытая тюрьма – рядом с обычной, и, по словам самих заключенных, – большинство мечтает отбывать оставшийся срок в этом поселении, жить без постоянного надзора конвоиров, в симпатичных домиках с двухместными комнатами.

Александр – из Украины. Переехал с семьей в Чехию 20 лет назад. Рассказывать, за что попал за решетку, – отказался.

Но в открытую тюрьму не переводят тех, кто совершил тяжкое преступление.

Это только кажется, что узники здесь – как на курорте: пьют кофе и смотрят телевизор. На самом деле, так отдыхают в перерывах между работой и учебой. Арестантам непременно преподают право, экономику и грамоту. Именно на курсах Александр освоил профессию – оператор крана. А на работу выпускают за пределы тюрьмы. И за год эксперимента ни одного случая, когда осужденный не вернулся, не было.

"Открытая тюрьма должна постепенно подготовить заключенного к обычной жизни. Это некая тренировка. Менеджмент проекта утверждает: мы должны воспитывать наших будущих соседей", – говорит Гана Прокопова, глава отдела исполнения наказаний проекта "Открытая тюрьма".

Основная же цель проекта – свести к минимуму рецидивы.

"За 2018 год из нашей тюрьмы освободилось 30 человек. Пока ни один из них не находится под судом или арестом. Прошел только год, и мы не можем утверждать, что снизилось количество рецидивов. Это малый срок", – говорит  Гана Прокопова, глава отдела исполнения наказаний проекта "Открытая тюрьма".

В тюрьме работает безналичная система. Зарплата делится на три части: первая – покрывает расходы на пребывание в тюрьме, вторая – алименты, долги или штрафы, и третья – это карманные деньги. Были даже случаи, когда частные компании соглашались оставить себе работника после того, как он отбыл тюремный срок.

Если эксперимент в этой мужской тюрьме признают удачным, такие проекты введут и в других городах.

Ранее мы писали, что в пригороде Парижа заключенный совершил побег из тюрьмы "Френ" с помощью веревочкой лестницы. 

Тем временем, пока одни заключенные при попытке сбежать из тюрем воплощают в жизнь эффектные, почти голливудские сценарии и таки добиваются своей цели. Другие преступники из-за собственной невнимательности преждевременно попадаются полицейским. Так, заключенный сбежал от полиции, но сел не в ту машину.

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Тег видео, Чехия, тюрьма, заключенные

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