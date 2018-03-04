"И пьянствует, и танцует, и летает": Горбачев жестко отозвался о Путине

Сегодня, 08:15

Бывший глава СССР рассказал о своем отношении к действующему главе России

Михаил Горбачев. Фото: НТВ
Михаил Горбачев. Фото: НТВ

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев поделился с журналистами своим отношением к действующему лидеру страны Владимиру Путину и рассказал о последних встречах с ним.

По словам Горбачева, за последние годы он несколько раз виделся с Владимиром Путиным, но все они ограничивались лишь рукопожатием. Генсек ЦК КПСС пояснил, что президент России не спрашивал его советов, а в последний раз они виделись в 2017 году в День России.

"Поздоровались. Я говорю: давно не виделись. Он: жу-жу-жу; он сейчас многое мурчит. Чтоб неясно было", – пояснил Горбачев.

Политик вспомнил, что в тот день он упрекнул главу государства в том, что тот три раза назначал ему встречу, и трижды ее отменяли по вине второй стороны. После этого Горбачев решил "не напрашиваться".

Говоря о том, как проводит свободное от работы время Владимир Путин, Горбачев заявил, что у того "много веселья".

"И пьянствует, и танцует, и летает, и плавает, черт, ну все что можно делает. Вот только в космос боится. Тогда же все будут писать: "Владимир Владимирович, не возвращайтесь, сделайте одолжение народу!", – сказал Горбачев.

Отвечая на вопрос журналистов о том, нравится ли ему Путин, бывший лидер СССР заявил, что тот находится "на месте", но всеобщими усилиями это место "загажено до предела".

Ранее Горбачев заявил, что у России "много своих Каталоний".

Ранее Михаил Горбачев призвал российское и американское руководство встречаться и искать компромиссы, "пока не поздно". 

Также мы писали, что Горбачев оценил переговоры Трампа и Путина.
Путин, горбачев
Источник:

Meduza

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