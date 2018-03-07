"Калашников" запустит в производство новый пистолет: видео

Сегодня, 06:34

Компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К может заменить устаревший пистолет Макарова в российских вооруженных силах


Российский концерн "Калашников" организует новый производственный участок на Ижевском механическом заводе для подготовки к серийному производству пистолета Лебедева (ПЛ).

Как сообщает пресс-служба концерна "Калашников", стадия разработки и представления пистолета к приемочным испытаниям подходит к завершению, а планомерный запуск нового оборудования на Ижевском механическом заводе позволит минимизировать влияние человеческого фактора на качество изделия.

Отмечается, что компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К может заменить устаревший пистолет Макарова в российских вооруженных силах и правоохранительных органах. Он сконструирован на базе полноразмерного пистолета ПЛ-15, его собственный вес составляет 0,72 килограмма, а емкость магазина — 14 патронов.

Ранее сообщалось, что "Калашников" представил новый автомат TG2.

Также мы писали, что российский концерн "Калашников" разработал спецмашину "Щит", предназначенную для нужд полиции, другими словами – для разгона митингов.

Кроме того, сайт "Сегодня" сообщал, что "Калашников" создал боевого робота.
Россия, пистолет, калашников, разработки
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