"Калашников" запустит в производство новый пистолет: видео

Компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К может заменить устаревший пистолет Макарова в российских вооруженных силах

Российский концерн "Калашников" организует новый производственный участок на Ижевском механическом заводе для подготовки к серийному производству пистолета Лебедева (ПЛ).

Как сообщает пресс-служба концерна "Калашников", стадия разработки и представления пистолета к приемочным испытаниям подходит к завершению, а планомерный запуск нового оборудования на Ижевском механическом заводе позволит минимизировать влияние человеческого фактора на качество изделия.

Отмечается, что компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К может заменить устаревший пистолет Макарова в российских вооруженных силах и правоохранительных органах. Он сконструирован на базе полноразмерного пистолета ПЛ-15, его собственный вес составляет 0,72 килограмма, а емкость магазина — 14 патронов.

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