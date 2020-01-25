"Аэрофлот" снова отличился: у россиянина две кошки погибли в самолете

/ Фото: baza.io

Россиянин Максим Чумаченко вылетел из Нью-Йорка рейсом "Аэрофлота", который направлялся в аэропорт Шереметьево. Там у мужчины была короткая пересадка на следующий самолёт до Софии (Болгария).

Он взял с собой питомцев — трёх кошек породы американский колор-пойнт. Во время транспортировки две из них получили серьёзные травмы.

Сотрудники "Аэрофлота" разрешили перевезти травмированных в салоне самолета. Однако одна кошка скончалась прямо в самолете, вторая – на приёме у ветеринара уже после прилета. Третью кошку хозяин забрал в аэропорту Софии – она была жива, но с обморожением.

Реклама

Мужчина всё-таки получил от сотрудников склада две сломанные переноски. Одна из них была повреждена настолько, что "дно ушло в потолок", — сверху её даже перевязали верёвкой.

/ Фото: baza.io

В тренде Американские войска в Сирии перехватили российского генерала: подробности

По предварительному заключению оба питомца погибли от внутреннего кровоизлияния, которое спровоцировали травмы, полученные при транспортировке.

Мужчина заявил, что компания должна самостоятельно инициировать уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными" и разобраться с работниками, ответственными за гибель его кошек. Если "Аэрофлот" этого не сделает, Чумаченко обещает сам пойти в полицию.

Напомним, что в начале ноября житель столицы Латвии Михаил Галин на своей странице в Facebook рассказал о неприятном инциденте с российским "Аэрофлотом". Парень должен был лететь из Москвы во Владивосток, однако его не пустили на борт из-за десятикилограммового кота по кличке Виктор. Вес животного на два килограмма превышал норму.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама