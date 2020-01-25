"Аэрофлот" снова отличился: у россиянина две кошки погибли в самолете

Россиянин Максим Чумаченко вылетел из Нью-Йорка рейсом "Аэрофлота", который направлялся в аэропорт Шереметьево. Там у мужчины была короткая пересадка на следующий самолёт до Софии (Болгария).
Он взял с собой питомцев — трёх кошек породы американский колор-пойнт. Во время транспортировки две из них получили серьёзные травмы.
Сотрудники "Аэрофлота" разрешили перевезти травмированных в салоне самолета. Однако одна кошка скончалась прямо в самолете, вторая – на приёме у ветеринара уже после прилета. Третью кошку хозяин забрал в аэропорту Софии – она была жива, но с обморожением.
Мужчина всё-таки получил от сотрудников склада две сломанные переноски. Одна из них была повреждена настолько, что "дно ушло в потолок", — сверху её даже перевязали верёвкой.
По предварительному заключению оба питомца погибли от внутреннего кровоизлияния, которое спровоцировали травмы, полученные при транспортировке.
Мужчина заявил, что компания должна самостоятельно инициировать уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными" и разобраться с работниками, ответственными за гибель его кошек. Если "Аэрофлот" этого не сделает, Чумаченко обещает сам пойти в полицию.
Напомним, что в начале ноября житель столицы Латвии Михаил Галин на своей странице в Facebook рассказал о неприятном инциденте с российским "Аэрофлотом". Парень должен был лететь из Москвы во Владивосток, однако его не пустили на борт из-за десятикилограммового кота по кличке Виктор. Вес животного на два килограмма превышал норму.
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