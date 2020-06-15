Американцу в России дали 16 лет "строгача": Трамп уже в курсе

Гражданина США Пола Уилана, который полтора года назад был арестован в России, признали виновным в шпионаже и приговорили к длительному сроку лишения свободы.

Соответствующее решение 15 июня принял Московский городской суд, отправив американца на 16 лет в колонию строгого режима – это на два года меньше, чем просил прокурор.

Посол США в РФ Джон Салливан уже выразил свое глубокое разочарование таким решением.

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"Этот тайный судебный процесс, в ходе которого не было представлено никаких доказательств, является вопиющим нарушением прав человека и норм международного права", – сказал дипломат, назвав приговор суда "насмешкой над правосудием".

Пол Уилан. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Салливан пообещал добиваться немедленного освобождения Уилана, консультируясь с правительством США и госсекретарем Майком Помпео. Также он сообщил, что президента США Дональда Трампа проинформировали о ходе дела.

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Напомним, что Пол Уилан был задержан в одной из московских гостиниц 28 декабря 2018 года. В ФСБ заявили, что мужчина занимался шпионажем. Сам подсудимый, который последние полтора года провел в СИЗО, отрицал вину.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан является гражданином сразу нескольких стран – США, Великобритании, Канады и Ирландии. Больше о нем читайте в статье "Фанат "Спартака", уволенный из армии: что нужно знать об арестованном в РФ американце".

А о шпионском скандале с участием российского дипломата в Чехии смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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