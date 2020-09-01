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Артист Борис Клюев умер после продолжительной болезни

1 сентября, 23:10

Игорь Рец Игорь Рец

За свою жизнь артист сыграл более ста ролей в кино и театре.

Заслуженный артист РСФСР и народный артист России Борис Клюев умер в возрасте 76 лет. О смерти артиста со ссылкой на слова директора Малого театра Тамары Михайловой сообщили российские СМИ.

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Известно, что Борис Клюев продолжительно и тяжело болел онкологическим заболеванием, тем не менее, работал до конца жизни. О болезни легких у Клюева СМИ сообщили в 2019 году, тогда стало известно, что артист болен уже год, но продолжает выходить на сцену несмотря на болезнь.

Борис Клюев сыграл более ста ролей в кино и театре. Зрителю известен по ролям в сериале "Воронины", "Физрук", "Улицы разбитых фонарей", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Каменская", "Убойная сила". Зрители старшего возраста хорошо помнят о нем по роли Рошфора в "Трех мушкетерах".

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В 2015 Борис Клюев потерял единственного сына.

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