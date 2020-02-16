Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

"Бесплатные проститутки": священник РПЦ оскорбил незамужних женщин

16 февраля, 10:19

По словам протоиерея, гражданских супруг «никто за жен не считает»

/ Фото: YouTube

В Русской православной церкви женщин, которые соглашаются на гражданский брак, назвали бесплатными проститутками.

"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и все, а так тебя никто за жену не считает", – заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

Священник добавил, что мужчины, которые состоят в гражданским браке, считают своих жен просто временной утехой.

Реклама

"Потому что если бы он относился к ней как к жене – ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда", - отметил представитель церкви.

В тренде
В Японии придумали новый способ борьбы с коронавирусом: подробности
Фото: China Daily via REUTERS

Напомним, не так давно Смирнов предложил женщинам, которым в России не удалось подыскать достойную пару, переезжать в Африку либо Китай и продолжить поиски спутника жизни там.

Также мы писали, что традиционное похищение невесты на одной из свадеб во Владикавказе закончилось для молодоженов плачевно – в попытке донести возлюбленную до свадебного автомобиля, жених упал на свою избранницу сначала на лестнице, а затем перед распахнутой дверью машины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия заявление РПЦ женщина священник оскорбление гражданская жена

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова Арахамии
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова АрахамииПолитика
Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Зеленский переговорил с Путиным: стали известны подробности
Зеленский переговорил с Путиным: стали известны подробностиПолитика
В Кремле прокомментировали назначение российского чиновника
В Кремле прокомментировали назначение российского чиновника "премьером ДНР"Украина
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашенияПолитика
У телеведущей случилась истерика из-за льгот в России: видео
У телеведущей случилась истерика из-за льгот в России: видеоРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...