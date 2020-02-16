"Бесплатные проститутки": священник РПЦ оскорбил незамужних женщин

По словам протоиерея, гражданских супруг «никто за жен не считает»

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В Русской православной церкви женщин, которые соглашаются на гражданский брак, назвали бесплатными проститутками.

"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и все, а так тебя никто за жену не считает", – заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

Священник добавил, что мужчины, которые состоят в гражданским браке, считают своих жен просто временной утехой.

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"Потому что если бы он относился к ней как к жене – ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда", - отметил представитель церкви.

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Напомним, не так давно Смирнов предложил женщинам, которым в России не удалось подыскать достойную пару, переезжать в Африку либо Китай и продолжить поиски спутника жизни там.

Также мы писали, что традиционное похищение невесты на одной из свадеб во Владикавказе закончилось для молодоженов плачевно – в попытке донести возлюбленную до свадебного автомобиля, жених упал на свою избранницу сначала на лестнице, а затем перед распахнутой дверью машины.

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