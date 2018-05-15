Без газа, электричества и канализации: как выживают люди в деревнях под Москвой

За чертой Москвы – деревни без газа, водопровода, канализации и нередко даже почти без жителей, так как из-за отсутствия работы молодежь уезжает. Тем же, кто постарше, приходится выживать. Чтобы зимой не замерзнуть, они отапливают дома хворостом, собранным в лесу. Все это – рядом с зажиточной столицей России. Как живут россияне за пределами Москвы – видели журналисты "Сегодня".

В деревнях почти нет асфальта – сплошное бездорожье. Подмосковная Захариха расположена всего в 70 километрах от столицы РФ, но вместо дорог здесь – комки грязи. Вместо газа – дрова, ими и греются. Уголь и электричество – слишком дорогие для жителей Подмосковья.

Евгений дрова покупает, он единственный в деревне работает. Каждую зиму за них отдает три зарплаты. Тогда будет полный подвал "топлива" – этого хватает на одну зиму.

Пенсионерам же дрова покупать не на что. Надежде Сергеевне, которая живёт в подмосковном Пынино платят по 10 тысяч рублей в месяц. Чтоб не замерзнуть, она собирает в лесу хворост – или ее сын пилит березы.

Воды и канализации в деревне тоже нет. Купается и стирает вещи Надежда Сергеевна у соседки в бане, и на то, что блага цивилизации появятся в ее собственном доме, она уже и не надеется.

Элементарных условий для жизни здесь нет, да и работы – тоже, и такая ситуация даже для Подмосковья – типичная. Раньше здесь были и фермы, и хозяйства, но теперь все заброшено, и работы молодым людям в деревнях не найти. Молодежь, которая осталась в деревнях, – спивается.

Но многие выход все же находят – правда, не ближе Москвы. Владимир устроился в столице России на работу, а в родное Миротино ездит погостить два раза в месяц. За пределами Москвы – около ста деревень, которые похожи на современное гетто, и люди стремятся оттуда уехать.

Напомним, по состоянию на конец марта 2018 года в России наблюдался самый низкий уровень протестных настроений среди населения за последние 8 лет, несмотря на стремительное снижение уровня жизни. Такие данные соцопроса опубликовал российский аналитический центр "Левада-центр".

В частности, 75% опрошенных считают, что протесты против падения уровня жизни и в защиту своих прав маловероятны. При этом 86% опрошенных ответили, что даже если такие протесты и будут, то они не примут в них участие.

Отметим, с ослаблением рубля россияне смирились еще летом 2017 года, сообщал ВЦИОМ – эксперты отмечали тогда, что общественное сознание в РФ признало "переукрепление рубля", о котором ранее неоднократно заявляли власти России.