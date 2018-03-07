Без окон без дверей: Навальный обнаружил "дворец, на который нельзя смотреть"

Сегодня, 11:48

В одном из жилых комплексов окна, которые выходт на дворец принадлежащий одному из российских олигархов – замурованы

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

Окна элитных домов, которые выходят на роскошное жилище, принадлежащее семье первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, замурованы. Это обнаружили представители команды оппозиционера Алексея Навального в ходе испытания беспилотного летательного аппарата с камерой.

Об этом сообщается в видеоблоге российского оппозиционера. 

На видео, снятом с дрона, ясно видно, что окна многоэтажек, находящихся в непосредственной близости буквально замурованы. Другая же часть окон отделена специальной бетонной конструкцией, закрывающей шикарную недвижимость от глаз жильцов.

В проекте жилого комплекса обнаружилось, что перед проектировщиками изначально ставилась задача не допустить выхода окон на южную сторону. 

"Чтобы избежать видов на частное землевладение, расположенное с юго-восточной стороны, часть квартир в корпусе 1 запланирована односторонними, а корпус 6 сориентирован торцом на юго-восток", -  говорит Навальный.

"Это следующий шаг в системе нового крепостного права. После того, как холопам запретили ездить по одной дороге с представителями социальной группы "баре". После того, как им запретили стоять на улице, когда там едет царь. Должен же был наступить следующий этап: холоп не должен смотреть на дом господина" – добавил Навальный

Огромный дом, о котором идет речь, расположен в поселке Заречье (рядом со Сколково). Это территория бывшей советской госдачи. Площадь – 7,5 гектара. Площадь дворца – более 4 тыс. квадратных метров. "Сколько стоит вся эта усадьба, даже страшно предположить. Мы думаем, что как минимум 8-10 млрд рублей".


Как сообщалось, недавно Олег Дерипаска, деятельность которого связана с производством военной техники, привлек около миллиарда фунтов стерлингов через Лондонскую финансовую биржу. Теперь британская разведка MI-6 подозревает Дерипаску в обходе санкций.

Также поступала информация, что российским олигархам из ближайшего окружения президента России, которые рискуют попасть под санкции США, пообещали, что все их потери будут компенсированы.
Россия, олигарх, расследование, Навальный

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